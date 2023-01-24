В больнице подтвердили выписку Назарбаева после операции

Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выписан из Национального научного кардиохирургического центра. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния", – заявили в медучреждении.

Ранее о том, что Назарбаев успешно перенес операцию на сердце сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. Процедуру провели в Национальном научном кардиохирургическом центре в Казахстане. По словам Укибая, после успешно проведенной операции, угрозы жизни Назарбаева нет.

Директор по хирургии кардиоцентра Юрий Пя заявил, что операция, проведенная первому президенту Казахстана, была планового характера. По его словам, экс-президенту Казахстана провели лечебно-диагностическую процедуру, операция длилась 2,5 часа.

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