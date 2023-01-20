Врач назвал операцию Назарбаева на сердце плановой

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Операция первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на сердце, состоявшаяся 20 января, была плановой. Об этом сообщил директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Казахстана Юрий Пя.

"Процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована еще в прошлом году. Мы решили просто в силу его занятости и состояния здоровья провести ее в плановом порядке, когда ему будет удобно", – цитирует врача ТАСС.

Кардиохирург объяснил, что Назарбаеву провели лечебно-диагностическую процедуру. Операция длилась 2,5 часа.

Сам Назарбаев оценивает свое послеоперационное состояние как хорошее. В ближайшее время его выпишут.

В связи с известиями об операции первого президента Казахстана Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Безусловно, президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, как мы узнали, которую он перенес. Мы тоже в Москве желаем ему скорейшего выздоровления", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О перенесенной Назарбаевым операции ранее сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай. Процедура прошла в Национальном научном кардиохирургическом центре в Казахстане. По словам Укибая, операция прошла успешно, угрозы жизни Назарбаеву нет.



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