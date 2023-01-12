Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился звания "Почетный сенатор". Об этом сообщил спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что внесенными в регламент сената изменениями соответствующее звание исключено. По его словам, решение было принято народом республики на общенациональном референдуме летом 2022 года.

Также Ашимбаев сообщил, что в пятницу, 13 января, на совместном заседании палат парламента будет рассмотрен законопроект о признании утратившим силу Конституционного закона о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации).

Ранее Назарбаев заявил о намерении поддержать референдум по поправкам в Конституцию. Он напомнил, что изменения в нее вносились и ранее, а также отметил, что каждое поколение граждан имеет право изменять основной закон, если того требуют обстоятельства и если это будет способствовать прогрессу общества.

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