Назарбаев заявил, что поддержит референдум по поправкам в Конституцию Казахстана

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Фото: kremlin.ru
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев намерен поддержать референдум по поправкам в Конституцию, который пройдет в стране 5 июня. Об этом он заявил в интервью Данияру Ашимбаеву, опубликованном в телеграм-канале политолога.
"Я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании в референдуме. Я всегда подчеркивал, что основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем", – сказал Назарбаев.
Он напомнил, что изменения в Конституцию страны вносились и ранее, а также отметил, что каждое поколение граждан имеет право изменять основной закон, если того требуют обстоятельства и если это будет способствовать прогрессу общества. Интересы государства, отметил Назарбаев, волнует его не меньше, чем простых казахстанцев.
В середине марта действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением изменить форму правления. Он подчеркнул важность выверенных шагов по переустройству политической модели государства. Речь в первую очередь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
Позже он назначил в стране референдум по данному вопросу. Плебисцит пройдет 5 июня. В рамках него, в частности, будет решаться вопрос об исключении из Конституции положений о правовом статусе первого президента страны, в том числе его статуса как лидера нации.
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