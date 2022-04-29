Токаев прокомментировал появление "языковых патрулей" в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "языковые патрули", вызвавшие общественный резонанс в республике, дело рук профессиональных провокаторов, передает РИА Новости.

Он назвал происходящее провокацией, направленной на подрыв национального единства Казахстана.

"Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране", – сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Ранее Токаев заявил, что статус русского языка в Казахстане нельзя ущемлять. Он отметил необходимость принятия мер по укреплению статуса казахского языка, при этом не ущемляя другие языки.

В прошлом году МВД России запретило въезжать в РФ гражданину Казахстана и гражданину Азербайджана за разжигание межнациональной розни в видеороликах.

Уточнялось, что Куат Ахметов на своем YouTube-канале опубликовал ролики, на которых запечатлены конфликты, возникшие на фоне того, что его и других людей не смогли обслужить на государственном языке в магазинах и общепите. В описании к видео автор использует слова "фашисты", "гастарбайтеры" и другие в отношении запечатленных на них лиц.

Русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира. Он обошел арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду, но при этом уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. По словам экспертов, по основным параметрам русский язык сохраняет срединные позиции – от 4 до 7.