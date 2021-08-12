За разжигание розни двум иностранцам запретили въезжать в Россию на 50 лет

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За разжигание межнациональной розни в видеороликах МВД России запретило въезжать в РФ гражданину Казахстана и гражданину Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что Куат Ахметов на своем YouTube-канале опубликовал ролики, на которых запечатлены конфликты, возникшие на фоне того, что его и других людей не смогли обслужить на государственном языке в магазинах и общепите. В описании к видео автор использует термины фашисты, гастарбайтеры и другие в отношении запечатленных на них лиц.

Ранее белорусская певица Анжелика Агурбаш заявила, что в республике против нее завели уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.