Певица Агурбаш рассказала, что против нее возбуждено уголовное дело в Белоруссии

19:00
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Белорусская певица Анжелика Агурбаш заявила, что в республике против нее завели уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что артистка в последнее время проживает в России. Также известно, что она поддержала протесты белорусской оппозиции, проходившие летом и осенью.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям – статья 130 часть 3 ("Разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия") и статья 368 часть 2 ("Публичное оскорбление президента"), объявив меня в розыск, потребовав моего ареста, экстрадиции и передачи в СИЗО номер 1", – отметила Агурбаш.
Максимальное наказание за данные статьи по белорусскому законодательству предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
Ранее летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
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