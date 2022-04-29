Токаев заявил о недопустимости ущемления статуса русского языка в Казахстане

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Казахстана

Статус русского языка в Казахстане нельзя ущемлять, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает ТАСС.

"Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны занимает и русский язык, поэтому давайте исходить из этого", – сообщил он в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Токаев отметил необходимость принятия мер по укреплению статуса казахского языка, при этом не ущемляя другие языки.

Ранее сообщалось, что русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков мира.

Русский язык обошел арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду, но при этом уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому. По словам экспертов, по основным параметрам русский язык сохраняет срединные позиции – от 4 до 7.