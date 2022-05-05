Референдум по вопросу внесения изменений в Конституцию Казахстана пройдет 5 июня

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана пройдет 5 июня. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев выступил с предложением провести референдум по поправкам в Конституцию, направленным на улучшение и демократизацию политической системы государства.

Также Токаев предложил изменить форму правления в Казахстане. Он подчеркнул важность выверенных шагов по переустройству политической модели государства.

Президент отмечал, что речь в первую очередь идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.