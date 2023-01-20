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Назарбаев перенес операцию на сердце
Фото: TACC/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в Twitter.
"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет", – написал Укибай.
По словам пресс-секретаря экс-президента, Назарбаев на данный момент находится под наблюдениями специалистов. Операция прошла в Национальном научном кардиохирургическом центр, руководил ей известный кардиохирург Юрий Пя, добавил Укибай.
Ранее сообщалось, что Назарбаев находится в Национальном научном кардиохирургическом центре в столице Республики Казахстан. Тогда причину его нахождения в клинике не назвали.
В свою очередь, казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц рассказал, что бывшего президента республики доставили в одну из клиник Астаны для кардиологического обследования.
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