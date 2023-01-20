Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане – СМИ

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре в столице республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах Астаны.

Причину его нахождения в клинике не назвали. Также нет данных о состоянии здоровья 82-летнего экс-президента.

Ранее казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на источники сообщил, что Назарбаева доставили в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, где его готовят к операции на сердце. При этом официальных сообщений о состоянии его здоровья не было.

Ранее Назарбаев лишился звания почетный сенатор. Решение было принято народом республики на общенациональном референдуме летом 2022 года. Кроме того, 13 января на совместном заседании палат парламента был рассмотрен законопроект о признании утратившим силу Конституционного закона о первом президенте Казахстана – елбасы (лидере нации).

19 марта 2019 года Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранил за собой титул лидера нации, возглавил Совет безопасности Казахстана, вошел в состав Конституционного совета и остался во главе правящей партии "Нур Отан".

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок. В 2007 году парламент предоставил ему право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

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