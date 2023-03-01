В Казахстане предложили сменить ряд советских названий областей

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Смена советских названий регионов Казахстана на казахские вдохновит жителей. Таким мнением поделился глава области Улытау Берик Абдыгалиулы в ходе научно-практической конференции "Духовное развитие Улытауской области".

"Тот факт, что наша область, которая образовалась только в прошлом году, носит название Улытау, придает нам особый дух и силу. Когда область создавалась, были предложения назвать ее Центрально-Казахстанской областью", – цитирует его портал Tengrinews.kz.

Он добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял историческое решение назвать ее областью Улытау.

Абдыгалиулы предложил переименовать Павлодарскую область в Баянауыл, Северо-Казахстанскую – в Кызылжар, Западно-Казахстанскую – в Акжайык, а Восточно-Казахстанскую – в Алтай. Он заявил, что эти территории являются священной землей с многовековой историей.

Абдыгалиулы подчеркнул, что такая тенденция не должна останавливаться. Традиция давать административные названия областям появилась лишь в советском периоде, напомнил он.

В прошлом месяце правительство Казахстана объявило о смене идеологически устаревших названий трех тысяч населенных пунктов и улиц до 2025 года. Подобные переименования сейчас происходят и на Украине. Процесс ускорился после начала СВО.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что демонтаж государственности Украины является итогом ее дерусификации и декоммунизации. По его словам, подобное развитие событий и было целью западных стран. Вместе с этим он добавил, что США пытаются ослабить Россию для поддержки собственного военно-промышленного комплекса.

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