Токаев отказался помиловать осужденного на 18 лет за госизмену Масимова

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказал в помиловании бывшему председателю комитета национальной безопасности (КНБ) Кариму Масимову, обвиняемому в государственной измене, передает Informburo со ссылкой на администрацию президента.

Осужденный уже знает о решении президента. Его ходатайство 27 июня рассматривала комиссия по вопросам помилования при президенте.

Бывший председатель КНБ Казахстана был задержан в январе прошлого года. В КНБ отмечали, что 6 января было начато досудебное расследование по факту госизмены.

В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил Масимова к 18 годам тюрьмы. Его признали виновным в госизмене, превышении должностных полномочий и насильственном захвате власти. Имущество Масимова конфисковали, также его пожизненно лишили права занимать государственные должности.

В начале 2022 года в Казахстане начались беспорядки, жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области выступали с требованием снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне происходящих событий правительство Казахстана ушло в отставку. Позже Токаев принял отставку правительства и назначил новый состав.