Песков прокомментировал статью WSJ о якобы неготовности Путина к миру

Фото: kremlin.ru

Публикация The Wall Street Journal (WSJ) о том, что президент США Дональд Трамп якобы сказал европейским лидерам о неготовности Владимира Путина к миру на Украине противоречит официальным заявлениям главы Белого дома. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно статье WSJ, американский лидер после телефонного разговора с российским коллегой якобы отметил, что Путин "считает, что движется к победе (на Украине. – Прим. ред.)".

Песков, комментируя данную публикацию, подчеркнул, что в Кремле не знают, что Трамп мог заявить европейским политикам.

"Мы знаем, что Трамп заявил Путину. <...> И мы знаем официальные заявления президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье", – заметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее СМИ сообщали, что американский президент в ходе беседы с европейскими лидерами заявил о своей уверенности в победе России в украинском конфликте. Инсайдер уточнил, что к такому выводу глава США пришел после разговора с Путиным.

Лидеры РФ и США провели телефонный разговор вечером 19 мая. Российский президент назвал беседу откровенной, содержательной и полезной. Она длилась более двух часов.

Трамп заявил, что убежден в намерении Путина добиться урегулирования украинского конфликта. Президент США подчеркнул, что не считает, будто российская сторона тянет время в переговорах по Украине.

