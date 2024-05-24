Певица Успенская заявила о желании выпустить альбом на стихи Захаровой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская исполнительница Любовь Успенская призналась, что хочет записать альбом на стихи официального представителя российского МИД Марии Захаровой. Об этом она сообщила ТАСС.

У Успенской уже имеется в репертуаре несколько песен со стихами авторства Захаровой, среди которых "Я слишком тебя любила", "Мольба" и "Сила моя со мной".

"Я мечтаю, чтобы Маша написала для меня еще много песен и, честно говоря, альбом. Я с удовольствием исполняю ее песни на концертах, их так принимают", – заявила певица.

При этом она рассказала, что сблизилась с официальным представителем МИД РФ, когда у дочери Успенской возникли проблемы со здоровьем во время пребывания в США.

"Она прислала мне стихи песни "Я слишком тебя любила", и мы тут же благодаря композитору Брендону Стоуну сочинили песню. Она получилась настолько трогательной, Мария сумела в ней найти правильные слова", – добавила Успенская.

Следующей песней на стихи Захаровой стала "Мольба". Певица выпустила ее со своей дочерью. Спустя время Захарова стала автором стихов для песни "Сила моя со мной".

Ранее Успенская рассказала, что получила гражданство России, а также подчеркнула, что ее мечта наконец сбылась. Она также поделилась, что уже отпраздновала данное событие. Успенская отметила, что всегда любила Россию.

