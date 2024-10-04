Синоптик Тишковец: до 11 мм осадков выпало в Московском регионе 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 11 миллиметров осадков выпало в Москве 4 октября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец со ссылкой на данные частных метеостанций.

В связи с дождем и ветром с порывами до 10 метров в секунду, которые ожидаются до конца дня, столичных водителей призвали пересесть на метро. Комплекс городского хозяйства Москвы также напомнил, что граждане могут сообщить о скоплениях воды диспетчерским службам или ГУП "Мосводосток".



Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до 6 октября. Однако осадки вновь вернутся во второй половине дня и продолжатся до понедельника, 7-го числа.

Существенное похолодание в столице ожидается после 10 октября. Во второй декаде октября температура воздуха опустится до 8 градусов и приблизится к норме. После этого столичные власти смогут подключить отопление.

