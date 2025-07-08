Shaman выпустил новую песню "Она того стоит"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, представил новую композицию, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Об этом исполнитель рассказал в своем телеграм-канале.

"В такой день я особенно рад представить мою новую песню "Она того стоит". Это мой ответ на вопрос, стоит ли вообще искать среди 8 миллиардов людей ту самую, с которой у вас будет "жили они долго и счастливо". Поверьте моему жизненному опыту – стоит! Та самая женщина того стоит!" – написал он.

Певец поздравил своих слушателей с праздником и назвал настоящим счастьем "найти своего человека".

"Если вы уже нашли, то обязательно поблагодарите супруга или супругу за годы и испытания, пройденные вместе", – заключил Shaman.

Праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности в Москве начнется во вторник, 8 июля.

Например, на ВДНХ мероприятия стартуют в 17:30 с всероссийского парада семьи, в котором примут участие многодетные семьи, известные спортсмены, деятели культуры, общественные организации и все желающие. После шествия гостей ждут большой концерт и развлечения на интерактивных площадках.

В музее-заповеднике "Коломенское" в 12:00 стартуют арт-лаборатории по живописи, где можно попробовать изобразить пейзажи на холсте или бумаге.

