Маск пообещал оплатить адвоката тем, кто даст показания по делу Эпштейна

Фото: ТАСС/Zuma

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что оплатит услуги адвоката тем, кто даст показания в суде по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Так он ответил на пост одного из пользователей социальной сети Х, в котором последний задался вопросом, почему источники, опасающиеся судебных разбирательств в связи с публикацией списка клиентов Эпштейна, не могут передать их имена конгрессменам, чтобы защитить себя.

"Я готов оплатить защиту любого, кто скажет правду и будет привлечен к ответственности за это", – ответил бизнесмен.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке в 2019 году по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Предположительно, причиной его смерти стало самоубийство.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминаются российские политики.

Сам Маск заявлял, что неоднократно получал приглашения от Эпштейна посетить его остров. По словам миллиардера, контактов с финансистом у него было немного, а все предложения о визите он отклонял.