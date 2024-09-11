"Мой район. Новости": проезд по ВСМ Москва – Петербург будет стоить около 10 тыс рублей

Стала известна стоимость проезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Она составит около 10 тысяч рублей. Добраться до города на Неве из Москвы на инновационных поездах пассажиры смогут всего за 2 часа 15 минут.

Ожидается, что пассажиропоток между Москвой и Петербургом к 2030 году увеличится с 32 до 43 миллионов человек. Почти половина из них будут пользоваться только ВСМ.

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