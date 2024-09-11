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Новости

11 сентября, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": проезд по ВСМ Москва – Петербург будет стоить около 10 тыс рублей

"Мой район. Новости": проезд по ВСМ Москва – Петербург будет стоить около 10 тыс рублей

Собянин: интервал движения поездов по МЦК в час пик составляет всего 4 минуты

Новости часа: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

Стоимость проезда по ВСМ составит около 10 тысяч рублей

Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

"Мой район. Новости": мост через Москву-реку строят в створе Берегового проезда

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"Мой район. Новости": столичные сервисы аренды самокатов увеличили взыскания в 10 раз

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 11 сентября в Москве

Стала известна стоимость проезда по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Она составит около 10 тысяч рублей. Добраться до города на Неве из Москвы на инновационных поездах пассажиры смогут всего за 2 часа 15 минут.

Ожидается, что пассажиропоток между Москвой и Петербургом к 2030 году увеличится с 32 до 43 миллионов человек. Почти половина из них будут пользоваться только ВСМ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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