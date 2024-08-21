Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Профориентационная встреча "Моя карьера" состоялась в амфитеатре Северного речного вокзала. Спикерами мероприятия выступили директор ГБОУ СОШ № 2098 имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора, действующий депутат Мосгордумы Надежда Перфилова, директор АНО "Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" Дарья Борисова и столичный парламентарий, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев.

Слушателями стали представители молодежных организаций города. Участники события рассказали об особенностях построения карьеры в культурной, образовательной и журналистской среде, обсудили вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, а также ответили на вопросы молодежи и дали напутствия тем, кто только начинает свой профессиональный путь.

Так, Надежда Перфилова поделилась с ребятами секретами собственной результативности и обратила внимание на те широкие возможности, которые дает сегодня юным москвичам образовательный комплекс столицы: от классов профориентации в школах и познавательных экскурсий на столичные предприятия до бесплатного обучения в колледжах. Плюс огромное многообразие доступных познавательных клубов и кружков на любые вкус и увлечение.

"В этом году мы видим и внедрение новых стандартов, которые будут реализованы в 50 школах, и расширение доступности образования за счет 10 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузах Москвы", – отметила она.

Дарья Борисова уверена, что карьерному росту помогает не угасающий интерес к учебе, повышение квалификации и желание расширять собственный кругозор. Также, по ее мнению, для профессионального успеха нужно много и увлеченно работать, получая новый опыт и навыки.

"Я призываю вас больше общаться, прокачивая свои коммуникационные способности, заниматься общественной деятельностью и помогать нашим ребятам в СВО. И самое главное – ничего не бояться, проявлять лидерские качества, брать ответственность за семью и за страну", – заявила она.

Журналист и вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев считает, что для достижения жизненного успеха важно не стремление к высоким должностям, а труд с полной самоотдачей, преданность выбранному делу и искреннее желание помогать людям.

"Я уверен, что молодежь у нас замечательная! С ними нужно и важно общаться и отвечать даже на самые неудобные вопросы. С нашими детьми должны разговаривать мы, чтобы наше место не занял кто-то другой", – сказал он.

Также Медведев отметил значимость профильного образования – обучение, по его словам, не только раскрывает новые возможности, но и формирует навык быстрого освоения знаний, необходимый в работе, и выразил готовность делиться с желающими своим журналистским опытом.

Ранее карьерный эксперт Вероника Лукьянова рассказала, что родителям не нужно заставлять ребенка работать. По ее словам, это желание должно исходить от самого подростка. Подработки для молодежи – хорошая возможность получить профессиональный опыт и первые деньги, а также попробовать себя в различных сферах и понять, какая профессия больше нравится, отметила она. Также первая работа позволяет поближе познакомиться со взрослой жизнью, узнать, как устроен трудовой коллектив.