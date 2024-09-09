Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": четыре станции Троицкой линии метро открылись в Москве

"Мой район. Новости": четыре станции Троицкой линии метро открылись в Москве

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: почти 25% парка городского транспорта состоит из электробусов

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

У жителей сразу нескольких районов ТиНАО сократился путь до центра Москвы на 30–40 минут после открытия новой Троицкой линии метро. В столице заработали четыре остановки первого участка изумрудной линии. Благодаря новым платформам более ста тысяч москвичей получили метро в шаговой доступности.

Кроме того, Троицкая линия разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика