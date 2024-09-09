09 сентября, 17:00Транспорт
"Мой район. Новости": четыре станции Троицкой линии метро открылись в Москве
У жителей сразу нескольких районов ТиНАО сократился путь до центра Москвы на 30–40 минут после открытия новой Троицкой линии метро. В столице заработали четыре остановки первого участка изумрудной линии. Благодаря новым платформам более ста тысяч москвичей получили метро в шаговой доступности.
Кроме того, Троицкая линия разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".