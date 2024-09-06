Расписание движения поездов на МЦД-1 изменилось до 30 сентября

Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги, а также МЦД-1 изменено до 30 сентября. Об этом сообщает столичный Дептранс в ежедневной сводке.

Также ведомство напоминает, что на четырех участках МКАД продолжаются строительные работы. Среди них – 14-й, 52-й километры, а также отрезок с 29-го по 32-й. 6 сентября, в пятницу, вечерний разъезд начнется в 16:00, загруженность дорог в это время составит 6–7 баллов.

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