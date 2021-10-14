В Сети появился новый постер второго сезона "Ведьмака"

Фото: instagram.com/henrycavill
Стриминговая платформа Netflix представила новый постер второго сезона сериала "Ведьмак" по романам Анджея Сапковского. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
На постере изображен Генри Кавилл в роли Геральта из Ривии.
"Созданный убивать. Призванный защищать. Второй сезон "Ведьмака" стартует 17 декабря на Netflix", – говорится в сообщении.
Официальный трейлер нового сезона показали в сентябре. В нем Геральту предстоит встретиться с одной из ключевых фигур истории – Цири.
Ранее стало известно, что южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хек официально набрал 111 миллионов поклонников, став самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.
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