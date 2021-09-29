Netflix приобрел игровую студию

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Американский стриминговый сервис Netflix приобрел студию разработки видеоигр Night School Studio. Об этом сообщает News.ru.

"Мы вдохновлены смелой миссией разработчиков – установить новую планку повествования в видеоиграх. Их приверженность художественному мастерству делают их бесценными партнерами", – заявил вице-президент Netflix по разработке игр Майк Верду.

Night School Studio известны как авторы игр Oxenfree (и предстоящего сиквела) и After Party. Основали компанию бывшие разработчики Telltale games и Disney Interactive Studios Шон Кранкел и Адам Хайнс.

Ранее сообщалось, что советская чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix. Ее возмутило искажение исторических фактов в сериале "Ход королевы".