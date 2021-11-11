Сериал "Игра в кальмара" обогнал "Игру престолов" по популярности на YouTube

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-Хек; производство – Netflix, Siren Pictures Korea

Южнокорейский веб-сериал "Игра в кальмара" от Netflix обогнал шоу "Игра престолов" от HBO по количеству просмотров посвященных им видеороликов на хостинге YouTube. Об этом сообщает "Газета.ру".

Официальные тизеры, трейлеры, нарезки моментов из сериала и различный фанатский и аналитический видеоконтент по "Игре в кальмара" насчитывает около 131 тысячи роликов, которые к 10 ноября посмотрели более 17 миллиардов раз. Также эти материалы набрали более 533 миллионов лайков и комментариев.

"Игре престолов", первый сезон которой вышел в 2011 году, за 10 лет на YouTube посвятили около 420 тысяч роликов. Видеоматериалы о самом успешном проекте HBO набрали 16,9 миллиарда просмотров, а также 233 миллиона лайков и комментариев.

Сюжет "Игры в кальмара" рассказывает о персонажах, столкнувшихся с финансовыми проблемами. Они отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Им предстоит пройти шесть детских игр, чтобы выиграть 40 миллионов долларов.

За первые 25 дней с момента премьеры сериал "Игра в кальмара" смог набрать 111 миллионов просмотров, обогнав "Бриджертонов" и став самым популярным сериалом в истории стриминговой платформы Netflix. Южнокорейский сериал возглавил топы площадки в 90 странах и вошел в список 18 наиболее востребованных шоу в США.