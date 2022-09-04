Ряд артистов запятнали себя неприемлемыми заявлениями – Песков

04 сентября, 23:50
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Некоторые отечественные представители шоу-бизнеса запятнали себя неприемлемыми высказываниями, в том числе Максим Галкин. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. Это отдельная история, и это те, с кем нам явно не по пути", – приводит его слова ТАСС.
Однако, как уточнил Песков, речь идет не обо всех артистах. Так, например не исходили неприемлемые высказывания от певицы Аллы Пугачевой.
"Я не слышал ни одного неприемлемого заявления Аллы Пугачевой, а ее супруг (Максим Галкин. – Прим. ред.) – да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления", – заключил представитель Кремля.
Ранее Алла Пугачева опровергла слухи о своей эмиграции. После того как в Сети появились слухи об эмиграции Пугачевой и Максима Галкина из России, многие раскритиковали их поступок.
Певица опубликовала видео, в котором пояснила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.
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