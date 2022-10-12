В Госдуме заявили, что Земфиру и Пугачеву ждет забвение и позор

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что певиц Земфиру и Аллу Пугачеву, которые уехали из России, ждет забвение и позор. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Он отметил, что для них родина – это там, где хорошо. По его мнению, Земфиру и Пугачеву используют, заставляя их на каждом концерте осуждать проведение спецоперации на Украине.

"Этих персонажей используют в геополитическом противостоянии как материал для пропаганды чуждых нам ценностей. <...> Забвение, позор и презрение – вот, что ожидает Земфиру и тех, кто встанет в их ряды", – высказался Соловьев.

Он также добавил, что их призывы к прекращению боевых действий звучат как призывы к капитуляции и предательству интересов РФ. Парламентарий подчеркнул, что нельзя забыть агрессию, которую проявлял киевский режим в отношении жителей Донбасса на протяжении восьми лет.

Кроме того, Соловьев объяснил, что прекращение спецоперации поставит под угрозу суверенитет России.

Ранее Пугачева сообщила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами.

До этого стало известно, что певица улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов.

Также сообщалось, что Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).



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