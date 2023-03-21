Родственники опознали тело основателя группы Cream Soda

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Родственники основателя музыкальной группы Cream Soda Дмитрия Новы (Свиргунова), провалившегося под лед на Волге в Ярославской области, опознали его тело. Об этом сообщается в телеграм-канале группы.

"Сегодня в 09:00 состоялось официальное опознание. Димы и Гоши больше нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели продолжают поиски двух мужчин.

Георгий Киселев, чье имя упоминается в сообщении группы, был другом Свиргунова и провалился под лед вместе с ним. Вместе с мужчинами также находился брат Дмитрия – Роман, о судьбе которого пока не сообщалось.

Всего в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище на лед вышли 10 человек. Компания планировала прогуляться. Пятеро человек провалились под воду, двоих удалось достать сразу, однако один из спасенных позже скончался от переохлаждения.



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