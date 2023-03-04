Восьмилетний мальчик утонул на Кубани, катаясь на самодельном плавсредстве

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Восьмилетний житель Краснодарского края утонул, катаясь на самодельном плавсредстве по реке Бейсуг. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 3 марта в станице Новомалороссийской Выселковского района. Двое мальчиков, обнаружив на берегу реки самодельное плавсредство, решили на нем прокатиться.

"Через некоторое время произошло его затопление, в результате чего дети оказались в воде. Один из местных жителей, услышав крики о помощи, устремился на лодке к тонущим и успел спасти одного из мальчиков", – говорится в сообщении ведомства.

Тело второго ребенка ушло под воду. Его удалось обнаружить только 4 марта.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого 14-летний подросток утонул в пруду на юго-востоке Москвы. По данным следствия, мальчик вышел на лед, после чего провалился под него и не смог самостоятельно выбраться. Прибывшие на место ЧП не смогли спасти ребенка.



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