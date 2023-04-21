Брата звезды "Ворониных" подозревают в убийстве

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена в РФ)/volkovihome

Леонида Волкова, брата звезды "Ворониных" Екатерины Волковой, подозревают в убийстве и расчленении фотографа из Санкт-Петербурга и его партнера. Об этом сообщает телеканал "78" со ссылкой на свои источники.

Жертвами жесткого убийства стали 28-летний петербургский фотограф Павел Векшин и 37-летний специалист по кибербезопасности Кирилл Щукин. Тела молодых людей нашли в мусорном контейнере в Бостоне.

Сообщается, что Леонида с компанией мужчин познакомила его жена. Щукин выступил поручителем брата звезды "Ворониных" для аренды квартиры. Однако в компании произошла ссора, когда Волков перестал платить за жилье, а Щукин отказался помогать ему с деньгами. В итоге семью Леонида выселили.

На данный момент Леонид Волков арестован. Мужчине предъявили обвинение в убийстве и краже.

Екатерина Волкова отказалась комментировать это происшествие, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что тело 11-летней девочки было найдено в многоквартирном доме Карачаевска. В убийстве подозревают 16-летнего подростка, который следил за ней в момент ее возвращения со школы.

По информации МВД РФ, подозреваемый в подъезде ударил девочку камнем по голове, после чего затащил в свою квартиру и убил. Установлено, что убийство было совершено с целью изнасилования.