10 марта, 21:00Происшествия
Скелетированные останки двух женщин обнаружили в квартире в ТиНАО
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Тела двух женщин обнаружили в квартире одного из домов на территории ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Трупы скелетированы. Их нашли в жилом доме в поселке завода Мосрентген. Правоохранители устанавливают личности женщин и причины их смерти.
Ранее труп женщины обнаружили в одном из отелей в центре Москвы, тело успело мумифицироваться. Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию поступило сообщение, что на кровати в одном из номеров гостиницы на спине лежит мертвая женщина.
Первичный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти или повреждений, полученных при борьбе.
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