В США россиянку приговорили к 21 году лишения свободы за отравление

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Суд Нью-Йорка приговорил россиянку Викторию Насырову к 21 году лишения свободы за отравление женщины и последующую кражу ее вещей и документов. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры района Куинс.

По данным прокуратуры, в 2016 году 47-летняя Насырова отравила 35-летнюю Ольгу Цвик, угостив чизкейком с сильным седативным веществом. После этого россиянка украла документы Цвик и драгоценности. Сообщается, что женщины были внешне похожи. Кроме того, обе владели русским языком.

Цвик была найдена в постели с разбросанными повсюду таблетками. Ей потребовалась медицинская помощь.

В феврале суд присяжных признал Насырову виновной в покушении на убийство второй степени, покушении на нападение первой степени, в нападении второй степени, незаконном лишении свободы первой степени и в мелком воровстве. После наказания женщина еще 5 лет будет находиться под надзором.

По данным газеты New York Post, в 2014 году в России Насырова убила соседку Аллу Алексеенко, а затем сожгла тело. После смерти Алексеенко из ее дома пропали материальные ценности. С тех пор Насырова находилась в международном розыске.

Как сообщалось ранее, Виктория Насырова въехала в США через Мексику по поддельному паспорту. В Нью-Йорке женщина также грабила мужчин на свиданиях. При встрече она подмешивала им наркотические вещества. Насырову задержали в 2017 году.