Россиянку Насырову обвинили в покушении на убийство в США

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Нью-йоркская прокуратура предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство, сообщает "Газета.ру". По данным правоохранителей, в августе 2016 года обвиняемая попыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса чизкейком с феназепамом.

Попробовав угощение, женщина потеряла сознание. Насырова попыталась подстроить все так, что женщина покончила жизнь самоубийством. Затем, по версии следствия, россиянка украла документы пострадавшей и скрылась.

Врачи сумели спасти жизнь потерпевшей. После выписки из больницы она заявила в полицию, что перед отравлением в ее доме находилась Насырова.

В марте 2017 года Насырову задержали по подозрению в совершенном в 2014 году в Краснодаре убийстве. Также расследуется ее причастность к совершению грабежей и распространению наркотиков в США.