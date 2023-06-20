Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области Казахстана

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Шесть человек погибли в столкновении двух легковых автомашин в Карагандинской области Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции страны.

Как уточнили в ведомстве, происшествие с участием двух автомобилей произошло на автодороге республиканского значения Алма-Ата – Екатеринбург в 20 километрах от Караганды.

По данным полиции Казахстана, в результате ДТП шесть человек скончались на месте, еще двое несовершеннолетних были доставлены в больницу. Правоохранители начали расследование причин инцидента.

Ранее сообщалось о трех пострадавших при взрыве газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя. Инцидент произошел в населенном пункте Мирное на повороте с Евпаторийского шоссе. Как уточнил советник главы Крыма Олег Крючков, находившиеся в машине получили ожоги, их доставили в больницу.

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