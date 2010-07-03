13:15
13:15
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Госдуме назвали грехом погоню за лайками в соцсетях. Такое мнение высказал зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Депутат поддержал решение Instagram скрывать от пользователей число лайков.
По его словам, стремление получить лайки превратилось в психоз, который "по всему миру начинает набирать обороты". "Неоднократно поступали сообщения о том, что пользователи, особенно подростки, в погоне за большим количеством лайков, за интересом к своим социальным сетям совершают безумные поступки", – напомнил Свинцов. Это может привести к убийствам, суицидам, кражам, опасным трюкам и несчастным случаям, подчеркнул представитель Госдумы.
"Все это тщеславие, которое сегодня захлестнуло социальные сети, – это грех, надо об этом не забывать", – заявил депутат Агентству "Москва". Он одобрил инициативу Instagram самостоятельно "снижать градус этой истерии и эйфории от результатов".
В то же время Свинцов пояснил, что блогеры, которые "занимаются продвижением своих аккаунтов, рекламой, имеют полное право на это". "Они правильно делают, что монетизируют себя и контент, зарабатывают деньги, это их право", – считает парламентарий, призвав при этом "переводить в здоровое русло" нынешний психоз "о том, у кого сколько лайков, понравилась или не понравилась публикация".
Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей. Обновление ввели в Италии, Австралии, Ирландии, Бразилии. Японии и Новой Зеландии. Теперь в этих странах количество лайков может увидеть только сам автор поста. Его подписчикам точная цифра недоступна. Эксперты предположили, что благодаря этому нововведению пользователи перестанут гнаться за лайками и сравнивать свою страницу с более популярными аккаунтами.
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