Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Госдуме назвали грехом погоню за лайками в соцсетях. Такое мнение высказал зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Депутат поддержал решение Instagram скрывать от пользователей число лайков.

По его словам, стремление получить лайки превратилось в психоз, который "по всему миру начинает набирать обороты". "Неоднократно поступали сообщения о том, что пользователи, особенно подростки, в погоне за большим количеством лайков, за интересом к своим социальным сетям совершают безумные поступки", – напомнил Свинцов. Это может привести к убийствам, суицидам, кражам, опасным трюкам и несчастным случаям, подчеркнул представитель Госдумы.

"Все это тщеславие, которое сегодня захлестнуло социальные сети, – это грех, надо об этом не забывать", – заявил депутат Агентству "Москва". Он одобрил инициативу Instagram самостоятельно "снижать градус этой истерии и эйфории от результатов".

В то же время Свинцов пояснил, что блогеры, которые "занимаются продвижением своих аккаунтов, рекламой, имеют полное право на это". "Они правильно делают, что монетизируют себя и контент, зарабатывают деньги, это их право", – считает парламентарий, призвав при этом "переводить в здоровое русло" нынешний психоз "о том, у кого сколько лайков, понравилась или не понравилась публикация".

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей. Обновление ввели в Италии, Австралии, Ирландии, Бразилии. Японии и Новой Зеландии. Теперь в этих странах количество лайков может увидеть только сам автор поста. Его подписчикам точная цифра недоступна. Эксперты предположили, что благодаря этому нововведению пользователи перестанут гнаться за лайками и сравнивать свою страницу с более популярными аккаунтами.