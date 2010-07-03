Instagram начал скрывать количество лайков

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Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные портала TechCrunch.

Точное количество лайков может увидеть только автор поста, его подписчики этой цифры не видят. Специалисты TechCrunch выразили мнение, что это было сделано для того, чтобы пользователи перестали гнаться за лайками и начали писать больше постов, не сравнивая при этом свою страницу с более популярными аккаунтами.

Они также указали, что подобными действиями руководство компании пытается остановить травлю в интернете. На прошлой неделе уже сообщалось, что в ближайшие время пользователям представят новую функцию – Restrict ("Ограничить"). Благодаря ей пользователи, столкнувшиеся с травлей, смогут защитить свой аккаунт от нежелательного общения. Нововведение должно будет ограничить видимость обидных комментариев так, чтобы их мог прочитать только тот человек, который их оставил.

16 июля в ряде стран пользователи соцсети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса. Большинство жалоб (59%) касались проблем с загрузкой новостной ленты. Еще у 26% пользователей возникли трудности с авторизацией. В 14% случаев жалобы были связаны с веб-сайтом Instagram.

В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

