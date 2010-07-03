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16 июля, 21:42

Сбой произошел в работе Instagram

технологии происшествия

16 июля, 21:42

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Фото: depositphotos/prykhodov

В ряде стран пользователи соцсети Instagram пожаловались на сбои в работе сервиса. Таковы данные сайта Downdetector, эксперты которого отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Как уточнили аналитики Downdetector, сбои начались примерно в 16:57 по московскому времени. Проблемы зафиксировали в США, Франции и Нидерландах.
Большинство жалоб (59%) касаются проблем с загрузкой новостной ленты. Еще у 26% пользователей возникли трудности с авторизацией. В 14% случаев жалобы связаны с веб-сайтом Instagram.

В начале июля сообщалось о крупном сбое в работе WhatsApp, Instagram и Facebook. У 75% пользователей наблюдались проблемы с загрузкой изображений, отправлением и получением сообщений, 14% не могли войти в систему.

Кроме того, в мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

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