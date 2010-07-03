Роскомнадзор потребовал удалить из Instagram непристойные фото с флагом

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Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение "непристойных действий" с российским флагом, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В адрес соцсети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации", – говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить картинку со свастикой на гербе России. Эксперты установили, что картинка содержит нецензурную интерпретацию государственных символов.

Закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, был принят в России в марте 2019 года. Если запрещенная информация в отведенный срок не будет удалена, то ресурсу грозит блокировка на территории страны.

