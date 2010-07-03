Оскорбляющие общество и власть материалы будут блокировать в Сети

Владимир Путин подписал закон о блокировке в Сети материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Закон определяет порядок ограничения доступа к материалам, которые оскорбляют достоинство человека, проявляют неуважение к обществу и государству.
В случае, если такая информация будет обнаружена в интернете, генпрокурор РФ или его заместители обратятся в Роскомнадзор с требованием удалить материал.
В ведомстве должны будут определить провайдера хостинга, на котором размещены оскорбительные материалы, и уведомить его об удалении информации с ресурса. Если они не подчинятся, доступ к ресурсу ограничат.
7 марта Госдума приняла пакет законов о блокировке ресурсов с публикациями, которые оскорбляют государственные символы РФ. Кроме того, парламентарии утвердили наказание за нарушение новых норм.
Положения из первого документа дополнят закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Отныне там появится статья, предусматривающая ограничение доступа к сведениям, предназначенным для широкого круга лиц. Речь идет об информации, где содержится явное неуважение к обществу, государству, официальным символам страны и органам власти.
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