Facebook обязали удалить изображение со свастикой на российском гербе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение со свастикой на гербе России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России", – сказано в сообщении.

Социальной сети направлено уведомление о том, что страница внесена в единый реестр запрещенной информации.

Как отметил Роскомнадзор, указанная картинка содержит нецензурную интерпретацию названия России и изображение свастики на фоне государственного герба РФ.

В начале мая житель Нижнего Новгорода опубликовал фотографию запакованной георгиевской ленточки со звездой и свастикой. Он назвал этот товар "креативом китайских товарищей".

Предпринимателя, торговавший такими лентами, по решению районного суда оштрафовали на 3000 рублей. По итогам проверки магазина был составлен административный протокол. Ленточки со свастикой изъяли.

