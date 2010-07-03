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19:31

Facebook обязали удалить изображение со свастикой на российском гербе

общество

19:31

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение со свастикой на гербе России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России", – сказано в сообщении.

Социальной сети направлено уведомление о том, что страница внесена в единый реестр запрещенной информации.

Как отметил Роскомнадзор, указанная картинка содержит нецензурную интерпретацию названия России и изображение свастики на фоне государственного герба РФ.

В начале мая житель Нижнего Новгорода опубликовал фотографию запакованной георгиевской ленточки со звездой и свастикой. Он назвал этот товар "креативом китайских товарищей".

Предпринимателя, торговавший такими лентами, по решению районного суда оштрафовали на 3000 рублей. По итогам проверки магазина был составлен административный протокол. Ленточки со свастикой изъяли.

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