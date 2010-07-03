Оглашен приговор продавцу георгиевских лент со свастикой

Предпринимателя, торговавший георгиевскими лентами со свастикой в Нижнем Новгороде, по решению районного суда оштрафовали на три тысячи рублей.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД, по итогам проверки магазина был составлен административный протокол, а товар изъят.

Вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов ранее назвал инцидент "неудачным использованием чувствительных символов без злого умысла".

В начале мая местный житель опубликовал фотографию запакованной ленточки со звездой и свастикой, назвав товар "креативом китайских товарищей".

Мужчина предположил, что изображение символизирует Советский Союз, одержавший победу над фашизмом. Однако в Сети товар раскритиковали.

После этого владелец магазина в Нижнем Новгороде устроил драку с журналистами, приехавшими на контрольную закупку.