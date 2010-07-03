Полиция проверяет нижегородский магазин с георгиевскими лентами со свастикой

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Нижегородская полиция проводит проверку магазина, продававшего георгиевские ленты со свастикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Источник в правоохранительных органах также пояснил, что товаром торговали в небольшом магазине на улице Светлоярской в Сормовском районе города.

"Обычно в таких случаях наши сотрудники изымают спорную продукцию и отправляют ее на экспертизу. Когда эксперты выносят решение, что эта продукция содержит информацию экстремистского характера либо пропагандирует нацистскую символику, определяется вопрос о правовой квалификации действий – будет это административная либо уголовная ответственность", – пояснил собеседник.

По его мнению, в этом случае может грозить, скорее, административная ответственность, поскольку тяжких последствий нет.

Ранее местный житель обратил внимание на георгиевские ленточки со свастикой в продаже. Он предположил, что изображение на сувенире символизирует Советский Союз, побеждающий фашизм. Однако в Сети товар раскритиковали.

Александр Дейч рассказал, что приехал в магазин с журналистами. Но сотрудники заведения отреагировали на это агрессивно. По его словам, хозяин вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку.