Выставку букварей народов мира в Калининграде отменили из-за свастики

Выставку букварей народов мира, которая должна была открыться в детской библиотеке в Калининграде, отменили из-за свастики. Об этом рассказала директор библиотеки Оксана Васильева.

"Поскольку при монтаже, когда библиотекари раскрывали коробки и все книги, которые должны были быть экспонированы, размещали на выставке, по профессиональной привычке библиотекари просматривают каждую книгу, обнаружили такие факты, сообщили в министерство по культуре и туризму, которое является нашим учредителем. В министерстве приняли решение отказаться от выставки", − цитирует ее слова РИА Новости.

По словам Васильевой, сотрудники обнаружили на страницах изображения свастики, а также книги под названием "Ватный алфавит" и "Белая азбука", которые в региональном министерстве по культуре и туризму признали аморальными.

Собрание букварей коллекционера Юриса Цибульса считается самым большим в мире. в нее входят около 7300 букварей и азбук из 208 стран мира на 948 языках.