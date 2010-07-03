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20:51

Выставку букварей народов мира в Калининграде отменили из-за свастики

культура

20:51

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Фото: vk.com/russkayapribaltika

Выставку букварей народов мира, которая должна была открыться в детской библиотеке в Калининграде, отменили из-за свастики. Об этом рассказала директор библиотеки Оксана Васильева.

"Поскольку при монтаже, когда библиотекари раскрывали коробки и все книги, которые должны были быть экспонированы, размещали на выставке, по профессиональной привычке библиотекари просматривают каждую книгу, обнаружили такие факты, сообщили в министерство по культуре и туризму, которое является нашим учредителем. В министерстве приняли решение отказаться от выставки", − цитирует ее слова РИА Новости.

По словам Васильевой, сотрудники обнаружили на страницах изображения свастики, а также книги под названием "Ватный алфавит" и "Белая азбука", которые в региональном министерстве по культуре и туризму признали аморальными.

Собрание букварей коллекционера Юриса Цибульса считается самым большим в мире. в нее входят около 7300 букварей и азбук из 208 стран мира на 948 языках.

культура

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