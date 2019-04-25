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Общество

25 апреля, 20:30

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Как зарабатывают на праздновании Дня Победы

Некрасиво и неэтично? Как зарабатывают на праздновании Дня Победы
общество

В преддверии Дня Победы в очередной раз разгорелся скандал вокруг продажи товаров, посвященных Великой Отечественной войне (ВОВ). В онлайн-магазинах появилась мягкая игрушка "Ветеран" – кукла в военной форме и пилотке. Первыми волну возмущения подняли интернет-пользователи. Позднее к ним присоединились и сами ветераны, которым игрушка тоже не понравилась. Подобные случаи накануне праздника происходят не впервые. Разбираемся, почему коммерсанты продают продукцию патриотического содержания и нужно ли эту тенденцию менять.

Кукла раздора

Фото: megatoys24.ru

Мягкая игрушка "Ветеран", возмутившая общественность, представляет собой человечка в военной форме и пилотке. Его лицо украшают рыжие усы, а к груди прикреплена георгиевская лента. Найти игрушку можно в разных онлайн-магазинах. "Кукла будет напоминать о подвигах наших дедов и способствовать повышению патриотического духа ребенка", – говорится в описании товара. Его производителем является самарская фабрика детских товаров "Бока". Стоимость куклы – около шестисот рублей.

"Игрушка дурацкая, купишь ребенку, и будет она валяться вместе с куклами и мишками... неправильно, некрасиво, неэтично", – пишет один из пользователей соцсетей. Ему вторит другой: "Какая глупость! Откровенная дурь!" Еще один юзер жалуется, что "никто даже не задумался, что эта кукла – кощунство над ветеранами и памятью павших героев".

Такую позицию поддержал и председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он назвал изделие "похабщиной", а его изготовителей – "мерзавцами".

Каждый раз к 9 Мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами. Показывают, вот какой у нас оставшийся дряхлый ветеран. Они не думают о том, что ему в 1945 году было 20 лет. Эти пасквили порочат нашу Великую Победу всего советского народа.
Михаил Моисеев
председатель Российского Союза ветеранов

Поначалу фабрика игрушек "Бока" пыталась откреститься от производства злополучной продукции. "Товара не найдено. У нас нет такой игрушки", – заявила представитель компании в беседе с РИА ФАН. Она также пояснила, что бренд "Бока" имеет конкурентов, которые якобы могли сделать подделку.

И действительно, на данный момент в каталоге компании нет этой игрушки. Но есть другая продукция патриотического характера. Например, детские костюмы под названием "Военная форма Солдаточка люкс" или "Солдат малыш 2-3 года".

Однако позднее гендиректор фабрики Олег Бакиров все же признал, что партия таких игрушек была произведена ими, но в небольшом количестве.

Мы их всего произвели 40 штук. Мы хотели узнать, какая будет реакция. Если такая есть реакция, то мы ее в дальнейшем производить не будем. Если мы причинили какие-то оскорбления, то приносим свои извинения.
Олег Бакиров
гендиректор фабрики "Бока"

После скандала некоторые онлайн-магазины убрали фотографии попавших под общественное порицание игрушек, оставив примечание, что товара "нет в наличии". Но, несмотря на это, в интернете все еще можно найти объявления о продаже злополучной куклы.

А вместе с тем – и ряд других коммерческих предложений. Например, знаменитые георгиевские ленточки, которые раздают бесплатно на улицах, предприимчивые люди пытаются продать по цене около 10 рублей за штуку и до одной тысячи рублей – за рулон.

Скриншот сайта avito.ru

Кроме того, пользователи соцсетей рассказывают, что в Ростовской области можно приобрести себе символ Великой Победы через автомат в контейнерах, в которых обычно "продают бахилы". Автоматы с таким товаром якобы поставили во всех торговых точках одной из сети супермаркетов.

Фото: vk.com/"ПЛОХИЕ НОВОСТИ 18+"

Коммерческий патриотизм – явление не новое. Например, в прошлом году "изобретательные" бизнесмены продавали домашние тапочки с портретами погибших солдат ВОВ, а также бутылки водки в форме знаменитого российского оружия или с изображением военной символики.

А в 2017 году магазин военной формы предлагал приобрести "праздничный" костюм для ребенка – форма сотрудника НКВД. В 1937–1938 годы по делам органов НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР) было приговорено к расстрелу более полумиллиона человек.

Оскорбительная продукция?

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Москве 24, что подобные способы заработка, по его мнению, с морально-нравственной точки зрения недопустимы.

"У нас периодически случаются скандалы в преддверии 9 Мая, когда используют георгиевскую ленточку там, где надо и где не надо. Либо предлагают к продаже иную продукцию, которая, так или иначе, связана с Победой, но она может задевать чувства тружеников тыла и участников войны, которых с каждым годом, к сожалению, остается все меньше и меньше", – пояснил он.

По его словам, в последнее время все чаще случается так, что компании используют военную тематику для увеличения продаж.

"В таких случаях необходимо с производителями проводить беседу. Сознательный социально-ориентированный предприниматель признает ошибку, извинится, и оскорбительная продукция, которая может задеть чувства ветеранов, выпускаться не будет", – подчеркнул депутат.

В условиях геополитической ситуации, когда мы наблюдаем, как страницы истории явно пытаются переписать, подобные вещи воспринимаются особенно остро. Поэтому подобное нельзя допускать. Есть святые вещи, на которых зарабатывать – большой грех!
Ярослав Нилов
депутат

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