Как зарабатывают на праздновании Дня Победы

В преддверии Дня Победы в очередной раз разгорелся скандал вокруг продажи товаров, посвященных Великой Отечественной войне (ВОВ). В онлайн-магазинах появилась мягкая игрушка "Ветеран" – кукла в военной форме и пилотке. Первыми волну возмущения подняли интернет-пользователи. Позднее к ним присоединились и сами ветераны, которым игрушка тоже не понравилась. Подобные случаи накануне праздника происходят не впервые. Разбираемся, почему коммерсанты продают продукцию патриотического содержания и нужно ли эту тенденцию менять.

Кукла раздора

Мягкая игрушка "Ветеран", возмутившая общественность, представляет собой человечка в военной форме и пилотке. Его лицо украшают рыжие усы, а к груди прикреплена георгиевская лента. Найти игрушку можно в разных онлайн-магазинах. "Кукла будет напоминать о подвигах наших дедов и способствовать повышению патриотического духа ребенка", – говорится в описании товара. Его производителем является самарская фабрика детских товаров "Бока". Стоимость куклы – около шестисот рублей.

"Игрушка дурацкая, купишь ребенку, и будет она валяться вместе с куклами и мишками... неправильно, некрасиво, неэтично", – пишет один из пользователей соцсетей. Ему вторит другой: "Какая глупость! Откровенная дурь!" Еще один юзер жалуется, что "никто даже не задумался, что эта кукла – кощунство над ветеранами и памятью павших героев".

Такую позицию поддержал и председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев. В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" он назвал изделие "похабщиной", а его изготовителей – "мерзавцами".





Михаил Моисеев председатель Российского Союза ветеранов Каждый раз к 9 Мая обязательно какие-то деструктивные силы вытаскивают такую мерзость и грязь, наживаясь на этом, изготавливая всякую похабщину, которая порочит то, что было сделано нашими дедами и отцами. Показывают, вот какой у нас оставшийся дряхлый ветеран. Они не думают о том, что ему в 1945 году было 20 лет. Эти пасквили порочат нашу Великую Победу всего советского народа.

Поначалу фабрика игрушек "Бока" пыталась откреститься от производства злополучной продукции. "Товара не найдено. У нас нет такой игрушки", – заявила представитель компании в беседе с РИА ФАН. Она также пояснила, что бренд "Бока" имеет конкурентов, которые якобы могли сделать подделку.

И действительно, на данный момент в каталоге компании нет этой игрушки. Но есть другая продукция патриотического характера. Например, детские костюмы под названием "Военная форма Солдаточка люкс" или "Солдат малыш 2-3 года".

Однако позднее гендиректор фабрики Олег Бакиров все же признал, что партия таких игрушек была произведена ими, но в небольшом количестве.





Олег Бакиров гендиректор фабрики "Бока" Мы их всего произвели 40 штук. Мы хотели узнать, какая будет реакция. Если такая есть реакция, то мы ее в дальнейшем производить не будем. Если мы причинили какие-то оскорбления, то приносим свои извинения.

После скандала некоторые онлайн-магазины убрали фотографии попавших под общественное порицание игрушек, оставив примечание, что товара "нет в наличии". Но, несмотря на это, в интернете все еще можно найти объявления о продаже злополучной куклы.

А вместе с тем – и ряд других коммерческих предложений. Например, знаменитые георгиевские ленточки, которые раздают бесплатно на улицах, предприимчивые люди пытаются продать по цене около 10 рублей за штуку и до одной тысячи рублей – за рулон.

Скриншот сайта avito.ru

Кроме того, пользователи соцсетей рассказывают, что в Ростовской области можно приобрести себе символ Великой Победы через автомат в контейнерах, в которых обычно "продают бахилы". Автоматы с таким товаром якобы поставили во всех торговых точках одной из сети супермаркетов.

Коммерческий патриотизм – явление не новое. Например, в прошлом году "изобретательные" бизнесмены продавали домашние тапочки с портретами погибших солдат ВОВ, а также бутылки водки в форме знаменитого российского оружия или с изображением военной символики.

А в 2017 году магазин военной формы предлагал приобрести "праздничный" костюм для ребенка – форма сотрудника НКВД. В 1937–1938 годы по делам органов НКВД (Народный комиссариат внутренних дел СССР) было приговорено к расстрелу более полумиллиона человек.

Оскорбительная продукция?

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Москве 24, что подобные способы заработка, по его мнению, с морально-нравственной точки зрения недопустимы.

"У нас периодически случаются скандалы в преддверии 9 Мая, когда используют георгиевскую ленточку там, где надо и где не надо. Либо предлагают к продаже иную продукцию, которая, так или иначе, связана с Победой, но она может задевать чувства тружеников тыла и участников войны, которых с каждым годом, к сожалению, остается все меньше и меньше", – пояснил он.



По его словам, в последнее время все чаще случается так, что компании используют военную тематику для увеличения продаж.

"В таких случаях необходимо с производителями проводить беседу. Сознательный социально-ориентированный предприниматель признает ошибку, извинится, и оскорбительная продукция, которая может задеть чувства ветеранов, выпускаться не будет", – подчеркнул депутат.

