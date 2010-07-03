Продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Readovka

Владелец магазина в Нижнем Новгороде устроил драку с журналистами, приехавшими на контрольную закупку.

Ранее местный житель обратил внимание на георгиевские ленточки со свастикой в продаже. Мужчина предположил, что по замыслу авторов изображение на сувенире символизирует Советский Союз, побеждающий фашизм. Однако в Сети товар сочли неоднозначным.

Александр Дейч рассказал, что приехал в магазин с журналистами. Но сотрудники заведения агрессивно отнеслись к их появлению.

По его словам, хозяин вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. "Они стали кричать: "Это не наш товар". Был скандал с дракой, с выкидыванием журналистов из этого магазина", – отметил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".