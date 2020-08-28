Новую оптическую иллюзию активно обсуждают в Сети

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

В Сети активно обсуждают новую оптическую иллюзию, благодаря которой черно-белое фото становится цветным.

Ученый Эндрю Стил выложил видеоролик с этим феноменом. Он расположил точку в центре черно-белой фотографии. Затем на цветном варианте он сделал максимальную насыщенность цвета.

Пользователи при концентрации внимания на точке получали оптическую иллюзию. Сначала фотография приобретала черно-белый оттенок, а затем вновь становилась цветной. Оптическая иллюзия будет действовать до того, как смотрящий моргнет или отведет взгляд.

Сообщается, что феномен связан с особенностями работы мозга. Таким образом проявляется стремление центральной нервной системы находиться в зоне комфорта и распознавать привычные ей цвета.

Ранее в Сети обсуждали 14-летнюю девочку из США. Она решила устроить брату путешествие по мировым достопримечательностям. Девочка на асфальте нарисовала брату картины знаменитых туристических видов.