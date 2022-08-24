Ученые связали преждевременное старение мозга с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Хронические сердечно-сосудистые заболевания связаны с преждевременным старением мозга. Такой вывод сделали ученые Калифорнийского университета, сообщает The Lancet Healthy Longevity.

Специалисты проанализировали данные о 456 людях в возрасте от 69 до 72 лет. Модель машинного обучения, которая анализирует снимки магнитно-резонансной томографии, показала, что возраст центральной нервной системы у испытуемых варьировался от 46 до 93 лет.

Фактором ускоренного старения центральной нервной системы являлось плохое здоровье сердца в возрасте 36 лет. У мужчин мозг был более уязвим к возрастным изменениям, чем у женщин. При этом чем выше возраст мозга, тем хуже результаты когнитивных тестов, что может привести к атрофии гиппокампа – области мозга, которая отвечает за долговременную память.

Ученые также выявили, что возраст мозга связан с более высокой концентрацией белка нейрофиламентов в крови. При этом повышение NfL возникает из-за повреждения нервных клеток.

Ранее сообщалось, что ученые Сеченовского университета начали разрабатывать первое в России приложение для самостоятельного скрининга депрессивного состояния. Приложение не сможет поставить точный диагноз, но оповестит о необходимости обратиться за помощью и даст рекомендации для дальнейшего плана действий.

