Сеченовский университет начал разработку приложения для определения депрессии

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Ученые Сеченовского университета начали разрабатывать первое в России приложение для самостоятельного скрининга депрессивного состояния. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Как поясняется, на основе коротких голосовых записей алгоритм будет анализировать тон и скорость речи пользователя. В университете подчеркнули, что приложение не сможет поставить точный диагноз, но оповестит о необходимости обратиться за помощью и даст рекомендации для дальнейшего плана действий.
По словам руководителя проекта, директора Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета Беатрисы Волель, специалисты собрали данные, которые подтверждают, что для пациентов с депрессивными симптомами характерны специфические речевые особенности. В частности, сюда входит скорость речи, интонационная окраска, паузы между словами и другие параметры.
Ранее врач-эндокринолог Екатерина Кравцова рассказала о продуктах питания, БАДах и других препаратах, оказывающих положительное влияние на эмоциональное состояние человека.
Настроение человека напрямую связано с биохимическими процессами, участие в которых также принимают магний, жирорастворимые витамины Д, А, Е. Удержать гормон спокойствия на допустимом уровне можно путем употребления перечисленных веществ. Они содержатся в продуктах питания, витаминных комплексах и БАДах. Чтобы повысить уровень дофамина, можно также включить в рацион мясо и бобовые.
"Доктор 24": недостаток витаминов
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