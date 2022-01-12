Российские ученые запатентовали лекарство от диабета в виде таблетки – Роспатент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Исследователи Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского запатентовали лекарство от сахарного диабета в виде таблетки. Об этом заявила член Научно-технического совета (НТС) Роспатента Татьяна Эриванцева на пресс-конференции.
По словам специалиста, на сегодняшний день в России наблюдается достаточно большой процент людей с таким диагнозом, и, кроме того, данный показатель растет, его никак нельзя задержать.
"Сотрудники Нижегородского университета имени Лобачевского создали такой препарат инсулина, который возможно использовать перорально – его можно глотать в виде таблетки", – цитирует эксперта ТАСС.
Эриванцева уточнила, что до этого лекарства от диабета в виде таблеток не существовало, так как оно разрушается при попадании в желудок. Она напомнила, что в связи с тем, что подобных таблеток не делали, диабетикам приходилось делать инъекции.
"Почему его раньше не пили? Потому что инсулин разрушается в желудке – в этой кислотной среде. Они решили этот вопрос. При этом достигли еще и длительного действия этого препарата", – заявила специалист.
Ранее стало известно, что в РФ появятся собственные препараты для лечения деменции. По словам советника главы Минпромторга Алексея Алехина, на сегодняшний день в стране над разработкой таких лекарств работает больше 20 организаций, как частных, так и коммерческих. Минпромторг со своей стороны общается с исследователями, отбирает наиболее перспективные разработки – сейчас их насчитывается 12 – и обеспечивает коммуникацию лабораторий с потенциальными инвесторами.
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