Российские ученые запатентовали лекарство от диабета в виде таблетки – Роспатент

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследователи Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского запатентовали лекарство от сахарного диабета в виде таблетки. Об этом заявила член Научно-технического совета (НТС) Роспатента Татьяна Эриванцева на пресс-конференции.

По словам специалиста, на сегодняшний день в России наблюдается достаточно большой процент людей с таким диагнозом, и, кроме того, данный показатель растет, его никак нельзя задержать.

"Сотрудники Нижегородского университета имени Лобачевского создали такой препарат инсулина, который возможно использовать перорально – его можно глотать в виде таблетки", – цитирует эксперта ТАСС.

Эриванцева уточнила, что до этого лекарства от диабета в виде таблеток не существовало, так как оно разрушается при попадании в желудок. Она напомнила, что в связи с тем, что подобных таблеток не делали, диабетикам приходилось делать инъекции.

"Почему его раньше не пили? Потому что инсулин разрушается в желудке – в этой кислотной среде. Они решили этот вопрос. При этом достигли еще и длительного действия этого препарата", – заявила специалист.

Ранее стало известно, что в РФ появятся собственные препараты для лечения деменции. По словам советника главы Минпромторга Алексея Алехина, на сегодняшний день в стране над разработкой таких лекарств работает больше 20 организаций, как частных, так и коммерческих. Минпромторг со своей стороны общается с исследователями, отбирает наиболее перспективные разработки – сейчас их насчитывается 12 – и обеспечивает коммуникацию лабораторий с потенциальными инвесторами.

