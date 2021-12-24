Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российское правительство расширило на 2022 год перечень жизненно необходимых и важных препаратов до 808 наименований, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Так, в список включили препарат "Рисдиплам" для лечения пациентов c диагнозом "спинальная мышечная атрофия".
"Теперь дорогостоящая терапия станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям", – приводятся слова Мишустина в телеграм-канале правительства РФ.
Также в перечень вошли не только новые современные лекарства, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных. Граждане, имеющие льготы, и дальше будут получать лекарства из перечня бесплатно по рецепту врача.
Кроме того, четыре новых лекарства пополнили еще один перечень – препаратов, нужных при высокозатратных нозологиях.
"Теперь закупка этих лекарств, как и других из перечня, будет оплачиваться из федерального бюджета", – отметил Мишустин.
Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.
До этого правительство РФ включило препарат "Спинраза" от спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов. Препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.
Препарат "Спинраза" включили в перечень жизненно необходимых лекарств
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