Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство расширило на 2022 год перечень жизненно необходимых и важных препаратов до 808 наименований, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, в список включили препарат "Рисдиплам" для лечения пациентов c диагнозом "спинальная мышечная атрофия".

"Теперь дорогостоящая терапия станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям", – приводятся слова Мишустина в телеграм-канале правительства РФ.

Также в перечень вошли не только новые современные лекарства, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных. Граждане, имеющие льготы, и дальше будут получать лекарства из перечня бесплатно по рецепту врача.

Кроме того, четыре новых лекарства пополнили еще один перечень – препаратов, нужных при высокозатратных нозологиях.

"Теперь закупка этих лекарств, как и других из перечня, будет оплачиваться из федерального бюджета", – отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Он был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет около 160 миллионов рублей.

До этого правительство РФ включило препарат "Спинраза" от спинальной мышечной атрофии в перечень жизненно необходимых лекарств на 2021 год. Стоимость одной инъекции составляет 125 тысяч долларов. Препарат вводят на протяжении всей жизни в качестве терапии.

